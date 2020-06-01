Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. İsmail Kemal’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Herkes ile seviyeli ve karşılıklı saygı temelinde ilişki kurabilen, derinlemesine okuyarak inceleyerek ona göre konuşan, zaman zaman yaptığımız sohbetlerde görüşlerinden ve bilgisinden çok yararlandığım uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. İsmail Kemal’i maalesef kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm dostlarının başı sağolsun.

Bu ada için önemli bir kayıptır, nurlar içerisinde olsun…”