Dr. Özkoç, Kalp Sağlığı Haftası’nda vurguladı: “Risk faktörlerinin azaltılması, düzenli sağlık kontrolü kalp ve damar sağlığı için önemli”

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alptekin Özkoç, kalp ve damar hastalıklarının dünyada olduğu gibi ülkede de ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer aldığını kaydederek, risk faktörlerinin azaltılmasının ve düzenli sağlık kontrolünün, kalp ve damar sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

“10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) adına açıklama yapan Özkoç, sigara, hareketsiz yaşam, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, stres gibi risk faktörlerinin artmasıyla kardiyovasküler hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin de arttığını kaydetti.

Dr. Alptekin Özkoç, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri şöyle hatırlattı:

“Sigara içilmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenilmeli ve vücut kitle endeksi normal sınırlarda tutulmalı, kan şekeri, kolesterol değerleri ve kan basıncı kontrol altına alınmalıdır.

Kalp ve damar sağlığı açısından düzenli kontroller çok önemlidir. Erken tanı hayat kurtaracağı gibi hayat kalitesini de arttıracaktır. Herhangi bir risk faktörü olmayan 40 yaş üstü erkeklerin ve 50 yaş üstü kadınların düzenli kalp kontrollerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Kişinin birinci derece akrabalarında kalp ve damar hastalığı olması durumunda veya yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol değerleri, yüksek kan şekeri, sigara kullanımı, obezite gibi risk faktörlerinin varlığında kontrollere daha erken yaşta başlanmalıdır. Unutmayınız ki yukarıda bahsedilen risk faktörlerini azaltmak böylece kalp ve damar hastalıklarından büyük ölçüde korunmak sizin elinizde.”