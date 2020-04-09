Dr. Remzi Gardiyanoğlu karantinaya alındı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Çocuk Doktoru Remzi Gardiyanoğlu, Girne’de bir otelde izolasyona alındığını açıkladı.

Gardiyanoğlu, muayene ettiği çocuklardan birinin anneannesinde korona virüs tanısı konulduğunu bu yüzden Girne’de bir otelde karantinaya alındığını, henüz test yapılmadığını ifade etti

Gardiyanoğlu sosyal medya hesabındn yapıtğı açıklaması şu şekilde:

“Gardiyanoğlu Ailesine Bilgilendirme;

11 gün önce rutin muyanesi için anne ve anneannesi ile kliniğe başvuran bir çocuğun anneannesi dün akşam Covid 19 enfeksiyonu tanısı ile hospitalize edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda bu sabah test ve 14 günlük süreyi doldurmak için Girne’de bir otelde izolasyona alındım.Test henüz yapılmadı 14 günlük sürenin dolmasına 3 gün var. Hem test sonuçlarımı hem de tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağım.Sağlıkla kalın.”