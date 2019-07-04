Dr.Hasan Topal'a davet

Dr.Hasan Topal'a davet

TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun Başkanı, Halkın Partisi (HP) Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet edildi. 
HP’den verilen bilgiye göre, Topal, festival dolayısıyla yarın Türkiye’de olacak. 
Bu yıl şenliklerde temsili Nasreddin Hoca’yı ünlü sanatçı ve sunucu Şoray Uzun canlandıracak. 

Etkinlik kapsamında Manga, Işın Karaca ve Erhan Uslu konserleri yer alacak. 

Yeni kuşaklara Nasreddin Hoca’yı tanıtmayı amaçlayan şenlik 10 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

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