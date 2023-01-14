Dr.Küçük için mesajlar...

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, bir halk adamı, bir doktor, bir gazeteci, bir politikacı ve her şeyden önemlisi Atatürkçü, çağdaş, özgürlükçü Dr. Fazıl Küçük′ü 39′uncu ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı, özlem ve minnetle andıklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel Küçük’ün 39. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluşu için vermiş olduğu mücadelesi, Kıbrıs'ta tarihin akışını değiştirir ve Kıbrıs Türk Halkının kaderine yön verir nitelikteydi.

O yıllarda Kıbrıs Türklerini topyekun yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla başlatılan Rum saldırıları ile Kıbrıs Türkleri itilip kakılmakta, hakları gasp edilmekte, yoksulluk, ezilmişlik ve umutsuzluklarla dolu karanlık bir dönem yaşamaktaydı.

Dr. Fazıl Küçük, en zor, en umutsuz günlerin yaşandığı bir dönemde köy köy gezerek örgütlenmenin, kararlılıkla mücadele etmenin gerekliliğini halkına anlatmayı, halkını en iyi şekilde yönlendirerek harekete geçirmeyi başaran bir önder olmuştur. Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs'ın yetiştirdiği en değerli kişiliklerden biridir.

Kıbrıs Türk halkının içinden çıkan, halkını çok iyi tanıyan, ilk nefesinden son nefesine kadar halkı için var olan unutulmaz bir liderdir. Hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve güvencesi uğruna adamış ve zor mücadele yıllarındaki sıkıntıları cesareti ve inancı ile aşarak Kıbrıs Türküne ilham ve güç vermiştir.

O’nun ilkeleri, idealleri ve o dönemde vermiş olduğu mücadeledeki kararlılığı bizlere bıraktığı en büyük manevi mirasıdır. 'Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası, Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve edilemeyecektir.' sözleriyle Kıbrıs sorununun Türkiyesiz çözülemeyeceğini ifade eden Dr. Küçük`ün ideolojisi halen bugün yolumuza yön vermektedir.

Bu anlamlı günü idrak ederken, Dr. Küçük’ün Devletimizi yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak vermiş olduğu hizmetleri asla unutmayacağımızı unutturmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, onun yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün tartışmasız, İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelesinin kalemi, sesi, soluğu ve lideri olduğunu vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr.Fazıl Küçük’ün 39’ncu ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü onun gazetelere yazdığı yazılar, kurduğu ve yazarlık yaptığı Halkın Sesi gazetesi vasıtasıyla yürütülen mücadele sayesinde İngiliz sömürge yönetimi ve Rum’un haksızlıklarına karşı sesini yükseltebildiğini söyledi.

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Halkımız, İngiliz sömürge yönetiminin Evkaf’ı ele geçirmesi karşısında onun girişimleri ile direndi, kazandı, Evkaf onun sayesinde tekrar Kıbrıs Türkü’nün idaresine girdi.

Onun kurduğu siyasi parti olan Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi sayesinde Kıbrıs’ın sadece Rumlara ait olmadığı Kıbrıs’ın aynı zamanda bir Türk yurdu olduğu tüm dünyaya duyuruldu.

Dr. Fazıl Küçük 1958-1959 Londra-Zürih anlaşmalarında Kıbrıs Türk heyetinin başında yer aldı ve 1960’ta Rum tarafı ile kurulan ortaklık Devleti’nde Cumhurbaşkanı Muavni oldu. Rum liderliğinin, Kıbrıs Türkü’nün kurulan ortaklık devletinde etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu 13 maddelik anayasa değişikliğini uygulamaya koyamaması için çok direndi, bunların Anayasa mahkemesinde reddedilmesinde başarılı da oldu ama Rumların 1963’te silahlı saldırı ile bu emellerini gerçekleştirme hırslarına dur diyemedi.

1963 Kanlı Noel saldırılarında ve sonrasında toplumu birlik beraberlik içinde tutan, Genel Komite Başkanlığı ile Rum’a karşı verilen mücadeleyi siyasi anlamda örgütleyen, askeri alanda ileri götüren yine odur.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ta kendi kendini idare etme isteminin ilanı anlamına gelen ve 1967 yılında kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi ile hemen ardından 1968 yılında kurulan Kıbrıs Türk Yönetimi’nin başkanlığını da Dr. Fazıl Küçük yaptı.

Dr. Fazıl Küçük yaşamı boyunda hep halkının içinde , yanında oldu, onu düşündü.

15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken onunla bir süre sohbet etme fırsatını buldum ve hasta haline rağmen ne kadar mutlu olduğunu kendi ağzından dinleme şansına sahip oldum.

Dr. Küçük’ün yazdıkları, söyledikleri ortadadır. Halkımıza ve özellikle gençlerimize düşen göreve Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesini iyi öğrenmek , bundan gelecek adına dersler çıkarmaktır.

Rumlar 1960 yılında kurulan ortaklık devletini hemen yıkmaya karar verirken de bugün de bizi eşit olarak görmüyor, azınlık statüsüne indirgemek istiyorlardı. Rumların 1963’teki Kanlı Noel saldırılarının temelinde de bugün Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarma çabalarının arkasında da Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma hayali vardır.

Rum-Yunan ikilisi tutarlıdır. 1955’te EOKA’yı kurarken, 1963’te bizlere saldırırken ne istiyorlarsa idi bugün de aynı şeyleri istiyorlar.

Dr. Küçük ve arkadaşlarının mücadelesine layık olmak istiyorsak yapmamız gereken uyanık olmak, Devletimizden, egemenliğimizden, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamından asla geri adım atmamaktır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 39’uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim”.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı ve ömrünü Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkünün gönlünde çok özel bir yere sahip olan, varoluş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimarıdır.

Verdiği mücadele ile Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran, halkına önderlik ederek hayatını Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine adayan Dr. Küçük, ülkemizin geleceği için çok önemli bir yol gösterici olmuştur.

Bize düşen görev de her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen emanet ettikleri Cumhuriyete sahip çıkmak, O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olarak yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmemektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, cesareti, kararlılığı ve inancıyla, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve bugün bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizin önünü açan, örnek devlet adamı, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün aziz hatırası önünde eğiliyor, saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.”

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet, minnet ve şükranla andığını söyleyerek, “Dr. Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak biz Kıbrıslı Türkler için gurur verici ve vazgeçilmezdir’ dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri, Dr. Fazıl Küçük’ün 39. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının hemen ardından ‘bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim’ diyen; ülkesine, milletine ve insanına olan bağlılığını her defasında gösteren, müstesna insan Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ü unutmadık, unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız.

O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluk kuşkusuz paha biçilmez. Lakin 'Türküm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine tahammül edemem' sözleriyle de ne kadar millet sevdalısı olduğunu göstermiş, her türlü zorluklara da karşı koyarak kendisini Kıbrıs Türk Halkına adadığını gözler önüne sermiştir.

Kıbrıs Türk Halkının varlığı için yıllarca hizmet eden devlet, fikir ve siyaset adamı, değerli insan, Dr Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak biz Kıbrıslı Türkler için gurur verici ve vazgeçilmezdir.

Bu sebeptendir ki Kıbrıs Türk Halkı liderini asla unutmayacak. Bu vesileyle Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”

ÖZÇINAR

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Bakanı Mahmut Özçınar, hayatını Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan, çok kıymetli, büyük devlet adamı, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, gelecek nesillere anlatmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Özçınar, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, ebediyete intikalinin 39. yılında saygı ile anıyoruz.

Hayatını Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine adayan, çok kıymetli, büyük devlet adamı, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, gelecek nesillere anlatmak hepimizin görevidir.

Dr. Küçük, verdiği onurlu mücadele ile gururlandığımız, yardımsever ve mütevazi kişiliğiyle kalplerde çok özel bir yere sahiptir.

Her zaman gururla hatırlayacağımız, liderimiz Dr. Küçük’ü özlem ve rahmetle anarken yüce hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023, 17:15