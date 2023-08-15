Duayen gazeteci Ergüçlü toprağa verildi

Dün sabah hayata gözlerini yuman Kıbrıs Türk basınının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü, bugün İsmail Safa Camii’de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.
69 yaşında hayatını kaybeden Ergüçlü, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Ergüçlü ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, cenaze namazının ardından tabutu omuzlarda taşınarak Ergüçlü’nün toprağa verilmesiyle tamamlandı.
Ergüçlü için sabah saatlerinde uzun yıllar görev yaptığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde de törenler düzenlendi.