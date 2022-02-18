Dubai Gulfood 2022 Fuarı sona erdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda, yerli firmaların katıldığı Dubai Gulfood 2022 Fuarı dün sona erdi.
KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, başarılı geçen ve iş birliklerin başlaması ve mevcutların sürmesi için görüşmeler yapılan fuara, KTSO’nun 15’inci kez katıldığı belirtildi.
Fuarda North Cyprus markası altında stand açıldığı belirtilen açıklamada, ziyaretçilere hellim, zeytin, zeytinyağı, kahve ve helva tadımı yaptırıldığı ve diğer ihraç ürünler ile ilgili katalog dağıtılıp, bilgi verildiği kaydedildi.
Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na katılan sanayicilerin fuar ile ilgili değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, katılımcıların memnuniyetleri aktarıldı.