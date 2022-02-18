Dubai Gulfood 2022 Fuarı sona erdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda, yerli firmaların katıldığı Dubai Gulfood 2022 Fuarı dün sona erdi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, başarılı geçen ve iş birliklerin başlaması ve mevcutların sürmesi için görüşmeler yapılan fuara, KTSO’nun 15’inci kez katıldığı belirtildi.



Fuarın daha çok ihracat getirisi olacağı kaydedilen açıklamada, Arden Gıda, Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Helvasan Ltd., Avunduk Süt Ürünleri, Gülgün Süt Ürünleri, Ergün Oza Kahve, Koop Süt ve Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağları’nın Oda çatısı altında; Reha Süt Ürünleri’nin ise bireysel olarak fuara katıldığı belirtildi.Fuarda North Cyprus markası altında stand açıldığı belirtilen açıklamada, ziyaretçilere hellim, zeytin, zeytinyağı, kahve ve helva tadımı yaptırıldığı ve diğer ihraç ürünler ile ilgili katalog dağıtılıp, bilgi verildiği kaydedildi.Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na katılan sanayicilerin fuar ile ilgili değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, katılımcıların memnuniyetleri aktarıldı.