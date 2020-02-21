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Dubai şehrindeki 25. Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı tamamlandı

Dubai şehrindeki 25. Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı tamamlandı
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Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek fuarı olarak kabul edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki 25. Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı tamamlandı.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 16 Şubat’ta açılan ve dün tamamlanan fuara Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonuyla “North Cyprus” markası altında 12 firma katıldı.

Oda, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Arden Gıda, Narin Kurabiyeleri, Gülgün, Akgöl, Onan, Avunduk, Koop süt ürünleri, Defne Helva, Helvasan Mardo, Con ve Old Jhon’dan yetkili ve temsilcilerinin fuardan memnun olduğunu belirtti.

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