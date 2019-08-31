Dün akşam tutuklanan Bulut Akacan’a 2 gün tutukluluk verildi

Girne’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından olayla bağlantısı olduğu düşünülen iş insanı Bulut Akacan tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, Akacan hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etme meselesiyle ilgili olarak tutuklanan, iş insanı Bulut Akacan , Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede olaya ilişkin ayrıntıları polisin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez aktardı.

Suiçmez, tespit edilen şahadetlerle “Dobrabet” isimli bahis ve kumar sitesinin zanlı Bulut Akacan’a ait olduğu yönünde tespitler yapıldığını, yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı FEO Elegance isimli sitenin zanlıya ait bir site olduğu, konu sitede yasadışı bahis ve kumar oynatılan 3 farklı adresin de zanlının işletmeciliğini yaptığı şirketin sorumluluğunda olduğunun tespit edildiğini anlattı. Suiçmez, soruşturma neticesinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti ve 2 gün tutukluluk talep etti..

Zanlı avukatları, tutukluluk talebine itirazda bulunmazken, Akacan’ın doktor kontrolünden geçirilmesi talebinde bulundu. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri ve zanlının Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi emrini verdi.