Dün akşam yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

Adaçay - Yeniereköy Anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Kerim Çoban (E-47) yönetimindeki HL 379 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Kerim Çoban ile araçta yolcu olarak bulunan Yeter Çoban (K-43) ve Hatice Acarca (K-55) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hatice Acarca, kalça ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.