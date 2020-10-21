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Dün akşamki kazada bir kişi daha hayatını kaybetti

Dün akşamki kazada bir kişi daha hayatını kaybetti
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Dün akşam Yılmazköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve LDH yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Electıous VHERE (K-22) yaşamını yitirdi. 
 
Kazada ağır yaralanan Tınashe BVEPFE (E-25) yoğun bakımda müşahede altında, hafif yaralanan Abdullah SADIK ise acil serviste müşahede altında tutuluyor.

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