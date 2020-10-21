Dün akşam Yılmazköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve LDH yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Electıous VHERE (K-22) yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan Tınashe BVEPFE (E-25) yoğun bakımda müşahede altında, hafif yaralanan Abdullah SADIK ise acil serviste müşahede altında tutuluyor.
Dün akşamki kazada bir kişi daha hayatını kaybetti
Dün akşam Yılmazköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve LDH yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Electıous VHERE (K-22) yaşamını yitirdi.
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