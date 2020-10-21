Dün akşamki kazada bir kişi daha hayatını kaybetti

Dün akşam Yılmazköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve LDH yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Electıous VHERE (K-22) yaşamını yitirdi.



Kazada ağır yaralanan Tınashe BVEPFE (E-25) yoğun bakımda müşahede altında, hafif yaralanan Abdullah SADIK ise acil serviste müşahede altında tutuluyor.