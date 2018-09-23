DÜN BULUNAN CESEDİN 18-20 YAŞLARINDA BİR ERKEK OLDUĞU, 4 - 5 GÜNLÜK ÖLÜ OLABİLECEĞİ VE ÖLÜM SEBEBİNİN SUDA BOĞULMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

DÜN BULUNAN CESEDİN 18-20 YAŞLARINDA BİR ERKEK OLDUĞU, 4 - 5 GÜNLÜK ÖLÜ OLABİLECEĞİ VE ÖLÜM SEBEBİNİN SUDA BOĞULMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

 Polis,  dün sahilde bulunan cesedin 18-20 yaşlarında bir erkek olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin suda boğulma olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, dün Kaplıca- Mersinlik arasında bulunan ceset üzerindeki otopsinin bugün Adlı Tıp Uzmanı tarafından yapıldığını belirtilerek, şunlar duyuruldu:

Otopsi sonucu, cesedin 18-20 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin canlı suda boğulma sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Kişinin kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri, kimlik tespiti için ise DNA örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.”

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