Dün iki evde çıkan yangın korktu yarattı

Turnalar ve Girne’de dün çıkan ev yangınlarında muhtelif eşyalar yandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Turnalar’da, Gürcümen Pınar, mutfakta odun sobasını yanıcı madde ile yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktı.



Yangın ev sakinleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu ahşap mutfak kapısı, oda içerisinde bulunan beyaz eşyalar yanarak, duvarlar ise ısı ve isten dolayı zarar gördü.



Girne’de Özcan Atabay’a ait ikametgahın, salon odası içerisinde gaz sobasının hortumundan sızan gaz kaçağı nedeni ile çıkan yangında, muhtelif eşyalar yanarak, duvarlar ise islenerek zarar gördü.



Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.