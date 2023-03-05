Dün ve bugün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı

Dün ve bugün sabah erken saatlerde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı

Alsancak’ta 29 yaşındaki Abdullah Göktaş adlı motosiklet sürücüsüne araç çarptı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün, saat 08.00 sıralarında, Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Mehmet Bulgan (E-54) yönetimindeki NB 692 plakalı araç ile caddenin güneyindeki toprak alan içerisinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Abdullah Göktaş (E-29) yönetimindeki RB 781 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücü Göktaş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Türkmenköy-İnönü Anayolu üzerinde araç ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Aynı gün, Türkmenköy-İnönü Anayolu üzerinde bir araç ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün, 14.30 sıralarında, Türkmenköy-İnönü Anayolu üzerinde, Hürü Göksu (K-39) yönetimindeki RP 806 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol-Türkmenköy kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol kavşağı üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Rahim Serçe (E-56) yönetimindeki MB 108 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan RP 806 plakalı araç sürücüsü Hürü Göksu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erbay Göksu (E-43) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından, Hürü Göksu beyin kanaması teşhisi nedeniyle nöroloji servisinde, Erbay Göksu ise sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Kamyonet sürücüsü Rahim Serçe tutuklandı.

-Girne’de alkollü içki tesiri altında kaza yapan sürücü tutuklandı

Bugün, saat 02.30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı caddesi üzerinde, Ayomide Opayemi Awokoya (E-23) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UA 160 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Özlem ARAS (K-22) yönetimindeki LM 436 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Polis kaza sonucu yaralanan olmazken, UA 160 plakalı araç sürücüsü Ayomide Opayemi Awokoya tutuklandığını belirtti.