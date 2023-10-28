Dünkü trafik denetimlerinde 1442 sürücünden 386'sı rapor edildi,

Dünkü trafik denetimlerinde 1442 sürücünden 386'sı rapor edildi,
banner94
banner90

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında1442 araç sürücüsü kontrol edildi; 2 sürücü tutuklanırken 38 araç trafikten men edildi.

banner91
Polis basın bültenine göre yapılan denetimlerde 140’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 35’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 386 araç sürücüsü rapor edildi.

Denetimler sırasında ayrıca, 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç da trafikten men edildi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Alkollü sürücü aracını devirdi
Alkollü sürücü aracını devirdi
  1. Kıbrıs
﻿