Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı Şule Aker'in görev süresi uzatıldı

Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) Yıllık Olağan Kurulu’nda, 2019’da Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığına seçilen Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Prof. Şule Aker’in görev süresinin 2025 yılına kadar uzatılmasına karar verildi.

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Basın Konseyleri Birliği toplantısı 3 – 8 Mayıs tarihleri arasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de gerçekleştirildi.

Dünya Basın Konseyleri Birliği Yıllık Olağan Kurulu’nda bir deklarasyon da kabul edildi. Deklarasyonda, sosyal medya ve diğer dijital ortamlarda kontrolsüz bir şekilde yayımlanan yalan ve yanlış haberlerle ilgili endişeler vurgulandı.

Birlik, sosyal medya ortamında etkili olan bloggers ve influencers yayınlarının bilgi ve haber yaymanın dışında çok farklı amaçlarının olabileceğini ve bu şekilde insanları yanlış anlayışlara ve yanlış girişimlere yönlendirebileceğini belirtti.

Bu tür yayınların hem kontrol dışı, hem de hesap verilebilir olmadığına dikkat çeken Dünya Basın Konseyleri Birliği, aynı zamanda bu yayınların yasalar dahilinde üretim yapmadığını da dile getirdi. Birlik, sözü geçen “fake news” olarak da adlandırılan bu tür yayınların milyonlarca insanı yanlış yönlendirdiğini, sağlıklarını ve ekonomik durumlarını tehlikeye attığını ifade etti. Özellikle, nefret içeren yayınların ülkeler içinde ve ülkeler arasında sürtüşmelere yol açmasının çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Dünya Basın Konseyleri Birliği, bu konuda adımlar atılmasının gerektiğinin altını çizdi. Birlik, küresel boyutta hükümetlere bu konuyla ilgili tavsiyelerde bulunma ve küresel olarak sosyal medya ve diğer dijital yayınların uyması gereken kuralları geliştirme yönünde karar aldı.

Dünya Basın Konseyleri Birliği savaşlarda ve çatışmalarda medya mensuplarının hedef alınmasını, onların öldürülmesini ve yaralanmaları kınadı. Savaş ve çatışmaları haber yapmak isteyen medya mensuplarının tüm taraflarca korunması gerektiğini açıkladı.

Dünya Basın Konseyleri Birliği’ne üye 20’den fazla ülke bulunuyor.