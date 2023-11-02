Dünya Diplomatlar Birliği toplantısı yarın GAÜ’de başlıyor

“Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var” temasıyla yarın Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) toplantısı yapılıyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DMW Türkiye ve DMW Kıbrıs gruplarının iş birliğiyle organize edilen toplantı, saat 10.00’da Spectrum Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü, Demokrat Parti Milletvekili ve DMW Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu önemli kongre programı akışında; çok değerli uluslararası diplomasi ve siyaset alanında söz sahibi akademisyenler yanında, uluslararası siyaset insanları da bizlerle birlikte olacaklar. Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olacağız" ifadelerini paylaştı.