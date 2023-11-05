Dünya Diplomatlar Birliği’nin (DMW) GAÜ’deki toplantısı tamamlandı

Merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Diplomatlar Birliği (Diplomaten International-DMW) bünyesinde yer alan DMW Türkiye ve DMW Kıbrıs Gruplarının iş birliğiyle Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen uluslararası etkinlik sona erdi.

GAÜ'den verilen bilgiye göre; KKTC ve yurtdışından akademisyen ve uzmanlar eşliğinde gün boyu gerçekleştirilen sunum ve paneller aracılığıyla “Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var” teması doğrultusundaki görüşler ve öneriler paylaşıldı.

Etkinlik sonunda, ortak temenniler, “coğrafya gözetmeksizin, insani değerlerin farkındalığında olan, bu değerlerin yaşatılması ve yayılması amacını paylaşan bireylerin eliyle, dünya toplumlarının huzuru, daha iyi bir toplumsal birlikteliğin sağlanması gibi ana koşulların oluşabilmesi” talepleri üzerinde yoğunlaştı.

DMW'nin KKTC’de gerçekleştirilen toplantısının açılış konuşmasını, birliğin Kıbrıs Başkanı sıfatıyla GAÜ Kurucu Rektörü ve DP Milletvekili Serhat Akpınar yaptı.

Konuşmasında, Gazze'de yaşananlar üzerinden “insanlık acısını” tarif eden Akpınar, “İnsan hakları, ortak insanlığımızın temel taşıdır. Bunlar belirli bölgeler, dinler veya ideolojilerle sınırlı değildir. Bunlar evrenseldir. Dünyanın her köşesinde saygı duyulmasını sağlamak ve bu hakların tanıtımı ve koruma bizim görevimizdir. Buna siyasi olarak uygun olmasa bile, sesli olmayanları savunmak da dahildir. İnsani bakış açısı sınırları aşar. Savunmasızları korumak ve barışı desteklemek için ortak sorumluluğumuzu hatırlatan bir eylem çağrısıdır. Diplomatlar olarak, bu perspektifi ileriye taşımak için eşsiz bir konumdayız. Uluslararası işler aleminde en önemli görevimizin insanlığa hizmet etmek olduğunu hatırlayalım. Uluslararası sahneyi herkes için daha adil, şefkatli ve insancıl bir arenaya dönüştürebilmemiz, ortak çabalarımız sayesindedir.” ifadelerini kullandı.

Akpınar'ın konuşmasının ardından; DMW Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Günther Meinell'in mesajı okundu.

Kürsüye davet edilen Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkan vekili Halil Sert, başkanlığını yaptığı heyet adına toplantının misyonuna vurgu yaptı.

Etkinlikte, misafir konuşmacıların yanı sıra GAÜ akademisyenleri sundukları bildiri ve çalışmalarla katkıda bulundu.

Sırasıyla kürsüde yerlerini alan Yrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu “İnsan Haklarıyla- İlişkilerde Gerçek Dünya Olaylarını Dikkate Alma”, Doç. Dr. Enver Gülseven “Soğuk Savaş Sonrası İyimserlikten Liberal Dünya Düzeninin Krizine - Uluslararası İlişkileri Yeniden Düşünmek”, Yrd. Doç. Dr. Boğaçhan Bayülken “Eğitim, Neden Olumlu Ve Adil Toplumları Teşvik Eden ve Sürdürülebilir Dönüşümleri Harekete Geçirecek Şekilde Tasarlanmalıdır”, Prof. Dr. Lawrence Emeagwalı “İnsanlık Köprüleri: Şefkatli ve İnsani Bir Gelecek İçin Dünyayı Birleştiriyoruz” ve Dr. Belkıs Şahinoğlu “Uluslararası Hukuk Düzenini Hatırlamanın Önemi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.