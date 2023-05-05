Dünya Ebeler ve Hemşireler haftası... Cumhurbaşkanı'ndan mesaj...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem dönemi ve pandemi sürecinin

hemşire ve ebelerin sağlık konusunda üstlendiği rollerinin önemini ortaya koyduğunu vurguladı; insan sağlığına verdikleri katkılarından dolayı hemşire ve ebelere teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Ebeler ve Hemşireler haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesaj şöyle:

“6 Şubat depreminde yaşanan büyük acılar sırasında, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalara ve sağladıkları büyük hizmetlere şahit olurken son yıllarda geçirdiğimiz pandemi süreci de, hemşire ve ebelerin sağlık konusunda üstlendiği rollerinin önemini ortaya koymuştur.

Son yıllarda ne yazık ki salgın, deprem gibi birçok olumsuzluklarla sınanırken, sağlığımızı korumanın ve sağlık sistemimizi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, din, dil ve ırk ayrımı olmadan her koşulda var gücüyle çalışan başta ülkemizde görevli sağlık ekibimizin vazgeçilmezleri hemşirelerimizin, ebelerimizin ve tüm sağlık personelimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile 12 Mayıs Dünya Hemşireler gününü kutlar, mesleklerinin kutsallığının bilinciyle, gece gündüz demeden, halkımıza özveri, sabır ve sevgiyle insan sağlığına vermiş oldukları katkılarından dolayı onlara teşekkürlerimi sunarım.

Bu vesileyle, KKTC’de her geçen gün sağlık sistemimizin, devletimizin ve üniversitelerimizin sağlık altyapımıza ve sağlık ekiplerimize kazandırdığı mezun ve personel ile güçlendiğini görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti de paylaşır, tüm sağlık çalışanlarına başarılı hizmetlerinin devamını temenni ederim.”