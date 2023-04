Dünya Kardeş Kentler Turizm Formu Başkan ve Genel Sekreteri Gazimağusa’yı ziyaret etti

Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Başkanı Thomas Feser ile Genel Sekreteri Hüseyin Baraner Gazimağusa’yı ziyaret ederek, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile bir araya geldi.

Gazimağusa’nın turistik bölgeleri ile Maraş’ın kamuya açılan bölümünü ziyaret eden Feser ve Baraner’e, ziyaretlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç da eşlik etti.

Aynı zamanda Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Bingen am Rhein Büyükşehir Belediye Başkanı olan Feser, ziyaret esnasında, genelde ülke, özelde ise Gazimağusa’nın sahip olduğu kültürel ve tarihi zenginliklerin yanı sıra, ülke turizmi ve siyaseti hakkında görüş alışverişinde bulundu.

- Uluçay

Feser ve Baraner’in ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Uluçay Almanya’nın çok önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, Avrupa’dan ülkeye gelen misafirlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Avrupa’dan gelen misafirleri zor durumda bırakacak bir fırsatçılık niyetinde olunmadığını vurgulayan Uluçay, KKTC’de birçok zorluğun yaşandığını, bu zorlukların 1964 yılından beri yaşandığını kaydetti. Ülkedeki savaştan dolayı kendisinin 2 yaşındayken doğduğu evi, mahalleyi terk edip göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Uluçay, 58 yıldan beridir Kıbrıs halkının bu sıkıntı ve zorluklara alıştığını ancak yeni nesillerin aynı sorunları yaşamaması için en kısa sürede bir çözümün olmasını ümit ettiğini belirtti.

- Feser

Bingen am Rhein Büyükşehir Belediye Başkanı Feser de konuşmasında, ülkenin turizm konusu için büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi. Çözümün ülkenin geleceği için gerekli olduğunu ifade eden Feser, çözüm adına yapılacak anlaşmalardan her iki tarafında memnun kalması halinde iki kesimin de kazanan olacağını belirtti. Kıbrıs’ta hızla bir anlaşma yapılmasının zamanının geldiğini belirten Feser, KKTC’nin nitelikli ve güzel bir ülke olduğunu görmemenin imkânsız olduğunu ifade ederek tek eksik olanın yatırım olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs ile yapılan her çalışmanın ciddi bir takipte olduğuna dikkat çeken Feser, yapılan her çalışmanın engellenmese de takipte olduğunu belirterek, Avrupa’nın bu sorunu çözmesi gerektiğine de işaret etti.

- Baraner

Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de KKTC’nin dünya turizm piyasalarında isminin ülkedeki olağanüstü yatırımlar sayesinde çok sık duyulmaya başlandığını belirtti. Bu yatırımlar sayesinde yüksek sayıda Avrupalı turistin ülkeye geldiğini belirten Baraner, adanın iki tarafının ortaklaşa işler yapabilmesi halinde bundan adanın genelinin fayda sağlayacağına vurguladı. Siyasi bakış ne olursa olsun savaşların insanlığı hiçbir yere taşımadığını belirten Baraner, barış için her gün bir zahmet gösterilmesi gerektiği ve bundan umudu kesip vazgeçilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.