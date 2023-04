“Dünya Pilotlar Günü”nde unutulmadılar

T&T Ercan Havalimanı’nda Dünya Pilotlar Günü nedeniyle tüm şirketlerin kokpit ekiplerine hediye jesti yapıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından organize edilen kutlamada, havalimanına gelen şirketlerin kokpit ekiplerine 26 Nisan “Dünya Pilotlar Günü” nedeniyle Kıbrıs’a özgü hediyeler takdim edilerek, bu özel günlerinde unutulmadılar.

Kendilerini oldukça memnun eden bu jest karşısında duydukları memnuniyeti dile getiren pilotlar, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkililerine teşekkür ettiler.

Özçelik: “Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, “Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var. Büyük kavuşmaların mimarı pilotlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Pilotlarımızın pencerelerinin daima gökyüzüne açıldığını ve adreslerinin her uçuşta insanlara göre değiştiğini ifade eden Özçelik, “Onlar, her gün milyonlarca yolcuyu dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyor.

Havacılığın en temel ve vazgeçilmez unsuru olan, üstlenmiş oldukları sorumlulukla uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinin ayrılmaz parçası olan değerli pilotlarımız, büyük bir özveri gerektiren görevlerini başarıyla gerçekleştirdikleri için kendileriyle gurur duyuyoruz. Büyük sorumluluk gerektiren bu onurlu görevi yerine getiren pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.