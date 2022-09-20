Dünya Sendikalar Federasyonu ile PEO genel sekreterlerinden Seyis’e ziyaret

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) ve Güney Kıbrıs’tan işçi sendikaları federasyonu (PEO) genel sekreterleri sağlık sorunları yaşayan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş’in) eski başkanlarından Mehmet Seyis’i ziyaret etti.

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, WFTU Genel Sekreteri Pambis Kyritsis, PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus ve PEO Örgütlenme Sekreteri Chiristos Tombazos’un ziyaretinde, Mehmet Seyis, sendikacı dostların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip onlara teşekkür etti. Görevi süresince WFTU ve PEO ile yoldaşça çalıştıklarını, 2 toplumlu etkinlikler ile de çözüm için çaba harcadıklarını söyledi.

Seyis, sağlığı ile alakalı olarak da sıkıntıların düzeleceğine inandığını belirtti.