Dünya Şiir Hareketi 1.Kongresi nedeniyle Işık Kitabevi’nde şiir dinletisi düzenlenecek

Dünya Şiir Hareketi 1.Kongresi, Perşembe günü Medellin’de başlıyor. Kongreyi selamlamak amacıyla aynı gün Işık Kitabevi’nde saat 20.00’de şiir dinletisi düzenlenecek.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, 33 yıldır sürdürülen Medellin Şiir Festivali nedeniyle Dünya Şiir Başkenti olarak da anılan Medelin’de şiir festivali sırasında başlayacak kongre, daha sonra şairlerin Venezuela’ya geçmesiyle birlikte oradaki festival çerçevesinde devam edecek.

Kıbrıs’ta Dünya Şiir Hareketi’nin global etkinliklerini yürüten Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin Eş Başkanı, Dünya Şiir Hareketi Kıbrıs Koordinatörü Neşe Yaşın da kongreye katılacak.

-Dinleti sosyal medya kanallarından izlenebilecek

Kongreyi selamlamak için dünyanın dört bucağındaki üye ülkelerde aynı gün “Ölümden Yaşama Göç” belgisiyle şiir dinletileri düzenlenecek. Bu çerçevede Kıbrıs’ta da Işık Kitabevi’nde saat 20.00’de şiir dinletisi yapılacak. Dinleti çevrimiçi olarak da sosyal medya kanallarından izlenebilecek.

Dinletiye, Tamer Öncül, Fatma Akilhoca, Halil Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Tuğçe Tekhanlı, Fatih Yalıner, Cemay Onalt Müezzin, Ruhsan Iskifoğlu, Burçak Midilli, Ahmet Uçar katılacak.

Etkinlikte, Masal Çetin dedesi Fikret Demirağ’ın şiirlerini okuyacak. Lefkoşa Şiir Günleri için Şiir atölyesine kayıt yapan Bağde Konedralı, Dora Türk, Meryem Meyra Seyitler, Nehir Kartal, Su Özçetin de Kıbrıslı şairlerden okuyacakları şiirlerle etkinliğe katılacak.

Müzisyen Serdar Kavaz’ın, Kıbrıslı şairlerin şiirlerinden bestelerle sahne alacağı etkinliğin afiş tasarımını Şirin Gazi yaptı.