Durgana, adada insan ticaretiyle ilgili paydaşlarla temaslarda bulunuyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kültürel Değişim Programı kapsamında Kıbrıs’a gelen insan ticareti uzmanı Dr. Davina Durgana, adada insan ticareti konusuyla ilgili paydaşlarla görüş alışverişinde bulunuyor.

“Modern kölelik” olarak da bilinen insan ticaretine savunmasızlık ve risk değerlendirmesi konusunda küresel modeller geliştiren ödüllü uluslararası insan hakları istatistikçisi ve insan ticareti uzmanı Dr. Davina Durgana, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kültürel Değişim Programı kapsamında Ada'da çalışmalar yapacak. Dr. Durgana, insan ticaretiyle ilgili paydaşlarla görüşmelerine dün başladı.

Durgana, Kıbrıs’a ziyareti ve Covid-19 salgının insan ticareti üzerindeki etkileri hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bazı değerlendirmelerde bulundu.

Durgana, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve farklı alanlarda ABD’li uzmanlarla, ziyaret ettikleri ülkelerdeki ilgili yerel paydaşları bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan programlardan biri olan Kültürel Değişim Programı kapsamında, insan ticareti uzmanı olarak Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini belirterek, adada insan ticareti konusundaki ilgili paydaşlarla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Program kapsamındaki temaslarının karşılıklı bilgi alışverişine dayandığını belirten Durgana, “İnsan ticareti konusundaki bilgilerimi paylaşmak ve aynı zamanda buradaki ilgili paydaşlardan öğrenmek için buradayım. İnsan ticareti konusuyla ilgili ve bu alanda çalışmalar yürüten çok geniş bir paydaş grubu ile görüşeceğiz” dedi1.

-“ABD’nin insan ticaretini önleme politikasının bütüncül bir yaklaşımı var”

ABD’nin insan ticaretini önleme politikasının ne derece etkili olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtında Durgana, ABD’nin; dünyada “en eski” insan ticaretini önleme yasasına sahip olduğuna hatırlatarak, ABD’nin şu anki insan ticaretini önleme politikasının; modern kölelikle ilgili küresel verileri toplamada ve insan ticaretini ölçme ve anlama çabalarında kullanılan, birçok Birleşmiş Milletler standardına göre dizayn edildiğini söyledi.

ABD’nin politikasının, tüm iyi örnek uygulamalarıyla uyumlu olduğunu ifade eden Durgana, ABD insan ticareti önleme politikasının; "koruma", "önleme", "kovuşturma" ve "ortaklık” paradigmasına dayanan bütüncül bir yaklaşım ile konuya yaklaştığını ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan son İnsan Ticareti Raporu’nda da ülkenin, insan ticaretini önlemede önemli addedilen, "mağdurlarının katılımı” ve "liderlik" konularında “oldukça aktif” olduğu tespitine işaret etti.