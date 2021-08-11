Dursun Oğuz, adaya dönüyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından bugün akşam saatlerinde adaya dönecek.

Çalışma ziyareti ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere 9 Ağustos'ta Ankara’ya gitmek için KKTC'den ayrılan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bugün adaya dönecek.

Ankara'da temaslarda bulunan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la da görüşerek, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan Oğuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşerek, Türkiye-KKTC arasında imzalanan mali iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı (Genel Koordinatör) Özdemir Kalkanlı ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.