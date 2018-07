DURSUN OĞUZ: “SEÇİMDE KAZANAN UBP”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz seçimde kazananın UBP olduğunu, UBP’nin 20 beldede başkan adayı çıkaran, 7 bağımsız adayı destekleyen ve 28 beldede meclis üyesi adayı gösteren ve en yüksek oy oranıyla bu seçimlerden galip çıkan parti olduğunu söyledi.



Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nin yerel seçimde 1 milyon 250 bin TL harcadığını da açıkladı.



UBP’den verilen bilgiye göre, Oğuz, katıldığı bir televizyon programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.



Partinin değişik görüşler barındırdığını ama son sözü her zaman yetkili kurulların söylediğini kaydeden Oğuz, partinin çok büyük bir kısmının bu görüşler doğrultusunda hareket ettiğinin sandık sonuçlarında görüldüğünü belirtti.



Yerel seçimlerde yaşanan bazı konuların gündem olduğunu, hatta bu gündemlerden ötürü görevinden istifa eden örgüt başkanlarının da bulunduğunu dile getiren Oğuz, “Ulusal Birlik Partisi her konuyu kendi içerisinde değerlendirecek ve disiplin kurullarının çalıştırılması gerekirse de bunu hiç düşünmeden yapacaktır” dedi.



Kimsenin çıkardığı üç beş adayla oran hesaplaması yapmamasını isteyen Oğuz, “gücü olan parti her bölgede aday gösterir ve gücünü belli eder, hem hükümette olup hem en büyük benim diyeceksiniz ama çıkaracak aday bulamayacaksınız, bu sizin büyüklüğünüzü değil şovdan daha ileriye gidemediğinizi gösterir” diye konuştu.



Oğuz, kaybedenlerin hükümet kurmasına olan halkın tepkisinin sandıkta bariz bir şeklide ortaya çıktığını da savundu.