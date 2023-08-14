Dursun Oğuz Tarım bakanlığı görevini Hüseyin Çavuş'a devretti

Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini Hüseyin Çavuş devretti.

Dursun Oğuz ile Hüseyin Çavuş, bakanlık binasında bir araya geldi. Hüseyin Çavuş'u Bakanlık kapısın önünde karşılayanlar arasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurullarından üyeler de yer aldı. Birlik yetkilileri Çavuş'a başarılar diledi. Bu arada Bakanlık önüne traktörler park edildi. Traktörlerin birinde asılı olan pankartta “Eyleme değil hoş geldine gidiyoruz” yazılıydı.

-Oğuz

Devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Dursun Oğuz, pandemi döneminde dünyada üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını, “üretirsek var oluruz” söyleminin de ne kadar halkı bir söylem olduğunun görüldüğünü, bu düşüncelerle üretim sektörünün her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Oğuz, bu nedenle üretim sektörünün mutlak desteklenmesi gereken bir sektör olduğunu kaydetti.

Hüseyin Çavuş'un sektörün zorluklarını iyi bilen biri olduğunu, eylem için geldiği Bakanlığa bugün bakan olarak geldiğini kaydeden Oğuz, “Önemli olan yapacağınız hizmettir”. Oğuz, her zaman yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bakanlığın sorumluluğundaki sektörlerdeki tüm paydaşlara, sorunların çözümünde gösterdikleri işbirlikteliği için teşekkür eden Oğuz, “Gün geldi biz fedakarlık ettik gün deldi onlar fedakarlık etti” dedi.

-Çavuş

Hüseyin Çavuş ise, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na görevi kendilerine verdiği için teşekkür etti.

Sektörlerin sürdürülebilir yapılması ve sorunlara çözüm bulunması için üretici birlikleri ile birlikte çalışacaklarını belirten Çavuş, kendi ekip ve ajandalarında olan projelerle “yeni bir vizyon katmayı” düşündüklerini kaydetti.

Çavuş, ülkedeki gıda arz ve güvenliğini sağlama birlikte çalışacaklarını ifade etti.