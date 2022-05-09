Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliğinde, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla "Ebeliğin 100 Yıllık Gelişimi" paneli düzenlendi.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Adile Öniz Özgören, Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı ve bölüm öğrencileri katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panel, YDÜ Dans Okulu’nun gösterisi ile devam etti.

Dans gösterisinin ardından, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı; YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Adile Öniz Özgören; Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ve Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Dr. Güley Bilge Abatay açılış konuşmalarını yaptı. Anadolu Ebeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Ebe Nesibe Üzel’in video mesajının izletildiği panelde, Ebe Nebahat Şengil, Uzman Ebe Nesibe Üzel ve Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı ise panel konuşmacısı olarak yer aldı.

YARICI

Panelde ilk konuşmayı yapan YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede ebelerin çok iyi bir sosyal statü ve ekonomik durum ile mesleklerini yürüttüğünü ancak Kuzey Kıbrıs’ta ebelerin yasal düzenlemelerden kaynaklanan boşluklar nedeniyle sağlık teşkilatı içinde hak ettiği değeri görememe, sertifika programlarından yararlanamama ve maddi sıkıntılar gibi sorunlarla hizmet verdiğini savundu.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinin kendiliğinden oluşamayacağını vurgulayan Yarıcı, bunun bilinçli ve planlı faaliyet gerektirdiğini söyleyerek, “Mesleğimizi tam olarak uygulamamıza, hizmetlerimizi kadın, çocuk, aile ve toplum adına daha etkin ve kaliteli bir biçimde ulaştırmamıza olanak sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

ÖZGÖREN

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Adile Öniz Özgören, konuşmasına, tüm ebelerin gününü kutlayarak başladı.

Özgören, Türkiye’de “ebe anne”, Kıbrıs’ta ise “sister (kız kardeş)” gibi sıfatlarla anılan ebelerin değerine vurgu yaptı.