Eczacılar Birliği Ankara’da kongreye katıldı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Türk Eczacılar Birliği’nin Ankara’da gerçekleşen 42.Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. Kongre, 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Türk Eczacılar Birliği’nin davetiyle, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Öksüz, Ecz Safiye Çağansel, Mediha Kelesoglu Ozhuy, Reşat Dostel, Ece Gülaç, Bahar Güzer olarak kongrede yer aldı.

Kongre, dün sabah Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda gerçekleştirilen törenin ardından KTEB Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz’ünde aralarında bulunduğu açılış konuşmalarının ardından resmî olarak açıldı.

Birlik açıklamasına göre, TEB eczacı odaları ve de merkez yönetimi tarafından samimiyetle karşılanan KTEB yönetimi , pazar gününe kadar Ankara’da mesleki temaslar yanında KKTC Ankara Büyükelçiliği ile de görüştükten sonra adaya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 10:50