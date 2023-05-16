Eczacılar Birliği, eczanelerin yaz çalışma saatlerini düzenleme yaparak yeniden yayımladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, dün yayımladığı eczane yaz çalışma saatlerini, düzenleme ve eklemeler yaparak yeniden yayımladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Eylül’e kadar geçerli olan eczane çalışma saatleri şöyle:

“1-Lefkoşa, Mağusa, Girne-Lapta-Alsancak-Karşıyaka, Güzelyurt bölgelerinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00- 17.30 (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00-13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi: 08.00- 13.30

Nöbetçi eczaneler: 08.00- 00.00 saatlerinde hizmet verecektir. On-call hizmeti verilmeyecektir.

2-Mesarya Bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 19.00

Cumartesi: 08.00- 13.30

Nöbetçi eczaneler: Cumartesi: 13.30- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.

3- Karpaz bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00- 20.00

Cumartesi: 08.00- 16.00

Nöbetçi eczaneler: Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde sadece nöbetçi eczane 08.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

4- Lefke bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00 – 17.30 (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00- 13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi;08.00-13.30 saatlerinde hizmet verecektir.

Nöbetçi eczaneler: Perşembe ve Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.

5- Nöbet bölgesinde olmayan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta İçi: 08.00- 19.00

Cumartesi: 08.00- 16.00

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde kapalı olacaklardır.

6-İskele Bölgesinde bulunan eczanelerin yaz çalışma saatleri;

Hafta içi: 08.00 – 17.30 (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi: 08.00 - 13.30

Nöbetçi eczaneler: Hafta İçi: 08.00 -22.00 saatlerinde açık olacaktır.

Perşembe -Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacak.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.”