Eczacılar Birliği: "Tüm uyarılara rağmen grip aşısı hala ülkeye gelmedi"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, hükümetin grip aşıları konusunda sessiz kalmasından rahatsız… “Grip aşıları ile ilgili plansız ve programsız çalışmalardan dolayı mağduruz”diyen Eczacılar Birliği, hükümeti gerekli adımları atmaya davet etti. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz yazılı açıklama yaparak, tüm uyarılara rağmen grip aşısının hala ülkeye gelmediğini kaydetti. Koronavirüs salgını nedeniyle grip aşısının öneminin bu yıl daha da arttığına dikkat çeken Öksüz, koruyucu aşı politikalarının hala daha hayata geçirilmediğine vurgu yaparak bundan endişe duyduklarını ifade etti. Vatandaşların pandemi dönemini en sağlıklı şekilde geçirmeleri için grip aşsının önemine vurgu yapan Birlik Başkan,ı yetkililerin gerekli adımları atmalarını istedi. Öksüz açıklamasında “Grip aşıları ile ilgili plansız ve programsız çalışmalardan dolayı mağduruz”ifadelerini de kullanarak “hastalıklarla mücadelede en önemli unsur aşılardır” dedi.