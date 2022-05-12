Eczacılar Birliği, Türkiye Manisa Milletvekili Eczacı Özgür Özel ile söyleşi gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Manisa Milletvekili Ecz. Özgür Özel ile söyleşi gerçekleştirdi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, eczacılar, ecza depoları yetkilileri, eczacılık fakültesi dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı söyleşide, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün açılış konuşmasının ardından, Özgür Özel mesleki sunumunu yaptı.

Türkiye’deki eczacılık sektörünün geldiği nokta ve sıkıntılar, iki ülke arasındaki mesleki farklılıklar ve çözüm önerilerinin ele alındığı söyleşide, ana yavru ilişkisi değil de iki kardeş ülke olarak ilişkilerin gerek mesleki gerekse de siyasi açıdan devam etmesi gerektiğini dile getiren Özel, ülkede yaşanılan tüm sıkıntıları yakından takip ettiğini dile getirdi.

Özel, sunum ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.