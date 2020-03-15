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Eczanelere aynı anda en fazla üç kişi girebilecek

Eczanelere aynı anda en fazla üç kişi girebilecek
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Hükümetin koronavirüs salgınını önlemek için aldığı kararlarla çalışma saatleri değişen eczacılar, 16 Mart ile 29 Mart arasında farklı mesai yapacak.

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz, eczanelere gidecek kişilerin üçerli gruplar halinde kabul edileceğini de belirterek şu bilgileri verdi:

"Nöbet esnasında; ateş , öksürük , hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edilecektir.

Güncel mesai saatleri, nöbetçi çalışma saatleri ve nöbetçi eczaneler Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sitesi olan www.kteb.org sitesinden veya Google Play ve App Store’da bulunan KTEB uygulamasından takip edilmelidir. Resmi site haricinde bulunan web sitelerinde bulunan diğer nöbetçi eczane listelerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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