Eczanelerin çalışma saatleri değişti.

Eczaneler, bugünden başlayarak 17 Mayıs 2020’ye kadar, hafta içi günlerde 08.00 – 18.30, cumartesi günleri ise 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak.

Nöbetçi eczaneler, cumartesi 13.30’dan itibaren; pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde tam gün olarak hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de gece 02.00’e kadar çalışacak. Güzelyurt ve Lefke bölgesinde nöbetçi eczaneler ise gece 01.00’e kadar açık olacak.

Mesarya, Karpaz ve İskele’de bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise şöyle:

Hafta içi: 08.00-20.00, Cumartesi: 08.00-16.00

Bu bölgedeki nöbetçi eczaneler; pazar günleri, resmi tatil ve bayramlarda: 10.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.