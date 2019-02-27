Eda Girgin babasını kaybetti

Kıbrıslı sanatçı Eda Girgin, çok sevdiği babası Himmet Girgin’i kaybetti. Himmet Girgin bugün son yolculuğuna uğurlandı. Girgin’in cenazesi, Lefkoşa’da İsmail Safa Camisinde kılınan öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedildi. Eda Girgin cenazede gözyaşlarını tutamadı.Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Girgin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına;

“CANIMIZ BABAMIZ ÇINARIMIZ HİMMET GİRGİN'i 26.02.2019 TARIHINDE KAYBETTIK. ACIMIZ ÇOK BÜYÜK. CENAZEMIZ 27.02.2019 (BUGÜN) TARIHINDE LEFKOSA ISMAIL SAFA CAMISINDE KILINACAK ÖĞLE NAMAZINA MUTEAKIP LEFKOŞA MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TÜM SEVENLERIMIZE ÜZÜNTÜ ILE DUYURULUR.” notunu düştü.