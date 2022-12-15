Edip: “Büyüklerimizin yüzünü güldüreceğiz”

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin başkan adayı İlker Edip, “Finansmanı hazır olan Huzur ve Şefkat Evi projesini yeni dönemde hayata geçirip, büyüklerimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi

Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yerel yönetimler için hazırladığı protokolü, imzaladıklarını hatırlatan İlker Edip, “Belediye olarak 65 yaş üstü büyüklerimize her dönem sahip çıktık. Evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Yeni dönemde büyüklere sunulan hizmeti çeşitlendirmek ve kalitesini artırmak adına yeni projeler hazırladıklarını söyleyen Edip, ‘Huzur ve Şefkat Projesi’ ile ilgili gereken girişimleri ve görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

Projenin finansmanı da hazırladıklarına dikkat çeken Edip şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda huzur evi kurmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uhdesinde. Yasaya göre huzur evlerini devlet ve özel sektör yapabiliyor. Yerel yönetimler bu sürecin için dahil edilmemişti. Ancak bir yasal düzenlemeyle yerel yönetimler de artık işin bu hizmeti verebilecek.”

Edip, “Yasal değişiklik ile 26 Aralık’tan sonra ilk işimiz bu projeyi hayata geçirerek, bölgemizdeki büyüklerimizin de yüzünü güldürmek olacak” ifadelerini kullandı.