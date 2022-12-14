Edip: “Yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazır”

UBP’nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, 26 Aralık sabahı halka hizmet vermeye ve projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı

Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyeler Reformu ve yenilenecek olan 51/95 belediyeler yasası sayesinde belediyelerin gelirlerinde bir artış yaşanacağını söyleyen Edip, “planlı programlı bir şekilde bu gelir artışının belde insanımıza hizmete çevireceğiz” dedi.

İhtiyaç duyulan alt yapı çalışmalarının yanı sıra çalışmaları başlanan ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen sosyal projelerin devam edip tamamlanacağını söyleyen Edip, park bahçe, çevre, bisiklet ve yürüyüş yolları projesinin tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

“Yürüyüş yolumuzun ilk etabını tamamladık. Bisiklet yolunu da ikinci etaba bıraktık” diyen Edip, bu projelerin İstanbul’daki kardeş köy belediyeleri Arnavutköy Belediyesi’nin katkıları ile yaptıklarını açıkladı.

Her noktadan bölge halkına hizmet için kaynak arayışında olduklarına vurgu yapan İlker Edip, 26 Aralık sabahı halka hizmet vermeye ve projelerini hayata geçirmeye devam etmek adına göreve devam edeceklerini dile getirdi.

Edip sözlerini şöyle noktaladı:

“İçinizden biri ve dostunuz olarak sizlere söz veriyorum ki halkı gülümseten bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam edecek, yeni projelerimizle birlikte beldemizi hakkettiği güzel yarınlara ulaştıracağız.”