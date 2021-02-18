Edremit'te kesinti

Edremit'te kesinti
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle yarın Edremit Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.

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