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Edremit'te kesinti
Kıbrıs
18 Şubat 2021 Perşembe 17:09
Kıbrıs Genç Tv
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle yarın Edremit Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.
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