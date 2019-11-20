Eğitim Bakanlığı'na çağrı

Karadeniz Kültür Derneği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına çağrıda bulunarak, küçük bir tüzük değişikliği ile yetkili sendika sayısı artırılarak “mevcut sendikaların hegemonyasına” son verilebileceğini kaydetti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek yazılı açıklama yaparak, “Öğretmenleri baskı ve alternatifsizlik sonucu elinde tutan, eğitim dışında her şeye karışıp huzursuzluk yaratmayı alışkanlık haline getiren bu sendikalara öğretmenin bağımlılığını önlemek için çok küçük bir tüzük değişikliği ile yetkili sendika sayısını artırıp, mevcut sendikaların hegemonyasına son vermek işten bile değildir.” ifadelerini kullandı.

“Sürekli topluma nifak tohumları ekmeyi kendilerine görev addetmiş malum sendikaların yine halkın bam teline dokunan şuursuz açıklamalarını sürdürdüklerini” ileri süren Civelek, “Türkiye Cumhuriyeti'ne işgal ve soykırım iftirasını atan ve buna çanak tutan herkes bilsin ki, işgal olan yerler Güney Kıbrıs'ta ki vakıflar ve AB'den finanse olan paralı militanların, kumandası yurt dışında olan kukla beyinleridir.”ifadelerini kullandı.