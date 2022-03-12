Eğitim Bakanlığı'na tepki

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı”na eğitimle ilgili bazı sendikaların davet edilmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, KIBTES Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Çocuklarımızın bugünü ve yarını için eğitimde yaşanan ve planlan her türlü yeniliği ve gelişimi konuşabilmek demokratik bir ülkenin vazgeçilmez bir unsuru olduğu ve ülkemiz için çok önemli olduğu tartışılmazdır. Bu tespitle birlikte eğitim çalıştaylarına, eğitim öğretime dair sözü olan herkesin davet edilmesi ve dinlenmesi de eğitimin başarısı için son derece değerlidir” ifadelerini kullandı.

Turgut, açıklamasında “KIBTES, ‘21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri’ Çalıştayına bazı eğitim sendikalarının temsilcilerinin davet edilmemesi ve paydaş olarak fikirlerinin alınmamasının önemli bir eksiklik, eğitimin geleceği adına da üzüntü verici olduğunu kamuoyuyla saygıyla paylaşmaktadır” ifadelerine de yer verdi.