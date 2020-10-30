Eğitim Bakanlığı okullarda resim ve kompoziyon yarışması düzenliyor

Kızılay Haftası başladı…. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 4 Kasım’a kadar sürecek Kızılay Haftası çerçevesinde iyilik ve yardımlaşma konusunda özellikle yarının büyükleri olan çocuklarda farkındalık yaratmak amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenliyor. İlkokullar arası iyilik ve yardımlaşma konulu resim yarışması ile Ortaokul ve Liseler arası ‘İyilik Yapma ve Yardımlaşma’ konulu kompozisyon yarışmasına öğrenciler 30 Kasım’a kadar başvuru yapabilecek. Jüri değerlendirmesi sonrasında resim yarışmasında dereceye giren 3 öğrenciye tablet, kompozisyon yarışmasına dereceye giren öğrencilere ise dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar ve dijital fotoğraf makinesi hediye edilecek. Yarışmanın sonuçları 22 Aralık tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.