Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK tedbirler aldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK ortak basın açıklaması yaparak koronoavirüs hakkında alınacak önlemleri açıkladı.

Buna göre, bugünden itibaren 15 Mart’a kadar yükseköğretimde de eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Akademik, idari personel ve yüksek öğrenim öğrencilerinin kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle üçüncü ülkelere planlanan seyahatlerin zorunluluk gerektirmeyenleri ertelenecek veya iptal edilecek.

Ortak açıklamada, küreselleşmenin son derece yoğun yaşandığı dünyada gelişmiş ülkelerin bile koronavirüsünden olumsuz etkilendiğine dikkat çekilerek, bu bağlamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK’ın bilimsel temeller dahilinde bir dizi tedbir almsının kaçınuılmaz olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamada, yapılan değerlendirmeler ışığında; yükseköğretim kurumlarında 3 Nisan tarihine kadar geçerliliğini koruyacak bir dizi önlem alınmasının kararlaştırıldığı vurugulandı.

Yükseköğretim kurumlarında alınacak önlemler maddeler halinde şöyle açıklandı:

1. “Bugünden itibaren hafta sonuna (15 Mart 2020) kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine,

2. Kazanılmış haklara halel gelmeksizin öğrenci kayıtlarının 3 Nisan 2020 tarihine kadar dondurulması ve/veya askıya alınmasına,

3. Akademik, idari personel ve Yüksek öğrenim öğrencilerinin kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle gerçekleştirecekleri 3.ülke seyahat planlarının zorunluluk gerektirmiyorsa iptal edilmesi veya ertelenmesine (zorunlu hallerde bakanlık onayı şartı aranacaktır),

4. Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantıların ertelenmesine veya iptal edilmesine,

5. Üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek her türlü tedbirin alınması ve hijyen çalışmasına önem verilmesine,

6. Üniversitelerdeki sağlık birimleriyle kamu ve özel hastaneleri arasında sıkı bir işbirliği, dayanışma ve iletişimin sağlanmasına,

7. Yüksek öğrenim öğrencilerinin ilk öğretim, orta öğretim , oteller ve diğer kamu ve özel kuruluş ve işletmelerde devam eden veya planlanan staj eğitimlerine ara verilmesine,

8. Üniversitelerde toplu halde seyahat gerektiren sosyal, kültürel ve benzeri nitelikli etkinliklere ara verilmesine karar verilmiştir.”





