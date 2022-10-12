Eğitim programları yeniden başlıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM) pandemi nedeniyle ara verdiği eğitim programlarına yeniden başlıyor.

KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Kredo Academy işbirliğinde 2-3-4 Kasım 2022 tarihleri arasında “Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi” düzenlenecek. Eğitim, İTÜ-SEM Lefkoşa’da 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada ayrıca, eğitimle ilgili kayıtların 31 Ekim saat 17:00’ye kadar devam edeceği, detaylı bilgi ve kayıt için Melis Özkara Pearce’ye 0 548 893 10 11, Oda tel no: 225 81 31. E-mail mozkara@kibso.org irtibatlarından ulaşılabileceği belirtildi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, teknolojinin hızla gelişmesi ve işletmelerde meydana gelen işlemlerin daha karmaşık yapıya bürünmesi, muhasebe ile ilgili işlem ve olayların bilgisayar ortamında takip edilmesinin gerekli kılındığı kaydedildi.

Eğitimin, bu gereklilik doğrultusunda Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi ile katılımcıların muhasebeyle ilgili işlem ve olayları bilgisayar ortamında yapabilmeleri amaçlanıyor.

Sınırlı sayıda katılımcının alınacağı eğitimin sonunda Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verilecek.