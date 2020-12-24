"Eğitim sektöründe alınan kararları destekliyoruz"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin dün gerçekleştirdiği risk değerlendirme toplantısında eğitim sektöründe aldığı kararlara destek bildirdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcileri ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin gerçekleştirdikleri toplantıda okullarla ilgili aldığı kararları destekliyoruz” denildi.

Sanayi Odası’nın her zaman “salgını yönetmenin” önemini vurguladıkları belirtildiği açıklamada, “bu kararların, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’yle üretilmesinin ne kadar yerinde olduğunun bir örneğidir” denildi.

Salgınla yaşamayı öğrenmenin bir gereklilik olduğu belirtilen açıklamada, “toplum olarak, kendimize uygun güvenlik şartlarını ve denetimlerini yerine oturtarak ekonomik olarak ayakta kalmak zorundayız” ifadesine de yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti: “normal zamanlarda olduğundan daha fazlasını bile yükseköğrenim kurumlarımızın dışardan öğrenci gelmesine katkı koyabileceğini ve süreci lehimize çevirebileceğini anlamalıyız. Dünyanın sağlık ve güvenlik anlamında en üst sıralarında olan ülkemizin bu göreceli farklılığını çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu yalnızca yükseköğrenim kurumlarının faydasına değil, bakkalından esnafına kadar toplumun her kesimine dokunan ekonomik zincirin bir parçasıdır.”

En hızlı ve kolay yöntemin, “kapatmak-yasaklamak” olabileceğini, ancak bu yöntemden her kesimin etkileneceğinin savunulduğu açıklamada, “pandemi süresince sağlık konularında alınacak kararların bundan etkilenecek kesimlerle çözüm ortaklığına gidilmesi her zaman destekleyeceğimiz bir yaklaşım olacaktır” denildi.