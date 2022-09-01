“Eğitimdeki sorunlar, dünyadan ve bilimden kopuk bir anlayıştan kaynaklı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, öğretmenleri günah keçisi ilan etme çabasındaki anlayışın değişmemesi halinde, öğretmenlerin mücadele ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Elmalı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde, yaz ayları süresince öğretmen haklarına yapılan saldırıların ve eğitimdeki esas sorunların görmezden gelinmesinin yarattığı sıkıntıların net bir şekilde ortaya konması, ileriki süreçte okullarda gösterecekleri birlikteliğin, direncin ve her türlü eylemin uygulanması ve sürdürülmesinde son derece önemli olduğunu belirtti.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, eğitimdeki sorunların yıllardır çözülememesi ve var olan sorunlara yenilerinin eklenmesinin, dünyadan ve bilimden kopuk, evrensel değerleri dikkate almayan bir anlayıştan kaynaklandığı savundu.

Elmalı, "üzerine düşen görevi yapmayarak esas konuşulması gereken konuların konuşulmasını örtbas etmek adına öğretmenleri günah keçisi ilan etme çabasında olan bu anlayışın değişmemesi halinde, dayatma ve saldırılar devam edildikçe, öğretmenin saygınlığına gereken hassasiyetin gösterilmemesi, verilen emek, gösterilen özverinin de hiçleştirilmeye çalışılmasından dolayı hep birlikte mücadele ve dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini" kaydetti.

Değişimin ve gelişimin hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de son derece önemli olduğuna dikkat çeken Elmalı, değişimin hedeflerinin ne olduğu ve eğitimin niteliğine olumlu yansımasının, eğitimdeki sorunların çözümüne katkı yapmasının da aynı ölçüde önem taşıdığını belirtti.