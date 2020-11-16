Eğitime destek kampanyası tamamlandı

KTOEÖS-ÖYAK olarak pandemi döneminde online eğitime erişemeyen ihtiyaçlı öğrencilere cihaz alımı hedefiyle başlatılan “Eğitime Destek Kampanya”sını sona erdirdi ve kampanyaya destek verenleri açıkladı.

Kampanya süresince 408,505 TL, 25 tablet ve 1 laptop bilgisayar bağışı yapıldı.

KTOEÖS yaptığı açıklamada, kamusal eğitimin bir kez daha öneminin ortaya çıktığı bu dönemde, fırsat eşitsizliklerinin öğrenciler arasında yaşanmaya devam ettiğini belirterek, her zaman vurguladıkları ve savundukları, herkese ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesi çerçevesinde fırsat eşitsizliği ile yüzleşen ihtiyaçlı öğrencilere eşitsizliği bir nebze ortadan kaldırmak ve online eğitimde yaşadıkları zorlukları aşmak adına eğitimden yana taraf olan kurum ve bireylerin desteğiyle toplamda 370 adet tablet ve 1 laptopun, okul idarelerine, rehber öğretmenlerin ve okul temsilcilerinin çalışmaları ve tespitleriyle öğrencilere ulaştırılmak üzere okullara teslim edildiğini belirtti.

İçinde bulunulan olağan dışı durumda kamusal hizmetlerin geliştirilmesinin ne kadar elzem olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden KTOEÖS, yöneticiler ve hükümetler tarafından kamusal eğitime gerekli önem ve yatırımın yapılması; 40 kişilik sınıflar yerine 20 kişilik sınıflarda seyreltilmeden her zaman verimli sınıf ortamlarının yaratılması; devlet bütçelerinden seçimlere, sermayeye yapılan milyonlarca TL’lik katkı ve destek yerine okullarda çağdaş, laik, nitelikli eğitimin sağlanması için gerekli destek ve katkıyı yapmaları çağrısını yineleyerek, kamusal eğitimi güçlendirmek için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

KAMPANYAYA DESTEK VERENLER

KTOEÖS ve ÖYAK işbirliğiyle başlatılan ve tamamlanan “Eğitime Destek Kampanyası”na katkı koyan kurum ve bireyler şöyle;

“1. Cumhuriyetçi Türk Partisi, 2. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 3. Hüseyin Kara, 4. Ayten Belet, 5. Nedret Özkal, 6. Huri Özkal, 7. Mustafa Tuncel, 8. Mehmet Civa, 9. Sema Kabataş, 10. Gülay Osmanlar, 11. Gürkan Karabardak, 12. Nügen Duru, 13. İnanç Öney, 14. Güldane Özçoban, 15. Emine Yağcı, 16. Mehmet Karamanoğlu, 17. Zahide Tel, 18. Tezin Canpolat, 19. Ercan Sevengül, 20. Suna Gök, 21. Aysel Sezgin, 22. Nezife Saka, 23. Yağmur Solyalı, 24. Büge Ünveren, 25. Nurcan Barbaros Alptuğ, 26. Öykü Akaydın, 27. Aziz Akaydın, 28. Ali Gülsevenler, 29. Fevzi Üzmen, 30. Nilüfer Beray Muratlar, 31. Raif Asvaroğlu, 32. Hülya Erçağ, 33. Nazife Uçar, 34. Kemal Tezay, 35. Nurgül Atamert, 36. Jale Binboğa, 37. Behice Saçıldı, 38. Soner Erdem Üzmen, 39. Melek Özant, 40. Nazan Ökçün Bülbülcü, 41. Şafak Afşin, 42. Yonca Oktunç, 43. Derviş Beyit, 44. Alev-Hüseyin Sakallı, 45. Ali-Serap Manavoğlu, 46. İdil-Hasan Arca, 47. Fide Tuğaç”