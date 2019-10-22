Eğitimler, Balıkesir'de devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini yarın Balıkesir köyü ile sürdürecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00’da Kamil Aktolgalı’nın tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi) ile hastalık ve zararlılardan korunmasıyla ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 19.00’da Balıkesir köy kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.