Ehliyet işlemleri yeniden başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemlerinin, dün akşam Bakanlar Kurulu’nda yapılan düzenlemeyle bugün yeniden başlatıldığını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda ayrıca, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına karar verdiğini kaydedildi.

Açıklamada, 1 Kasım 2020 tarihi itibarı ile tüzüklerle ilgili uygulamadaki eksiklikler nedeniyle Ehliyet Yenileme Birimi’nin kapatıldığı anımsatılarak, bu nedenle şoför okulları ve vatandaşların mağduriyet yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte Ehliyet Yenileme Birimi veznelerinde tıkanıklık olmaması, şoför okulları ve vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığına dikkat çekildi.