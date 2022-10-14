Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı… Üç kişi yaralandı

Dipkarpaz - Yenierenköy ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki Serhat Akkurt’un kullandığı araba takla attı, tümü de 17 yaşında olan üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün 19.30’da Serhat Akkurt (E-17) yönetimindeki KR 055 plakalı otomobil, Dipkarpaz'danYenierenköy istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak tarladaki toprak zemine çarpıp takla atarak ağaca çarpıp, sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Akkurt ile araçta yolcu olarak bulunan Fehmi Alevkayalı (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından burada müşahede altına alındı.

Araçta yolcu olarak bulunan Erdem Güneş (E-17) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.