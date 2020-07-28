Ek çalışma eylem uyarısı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen hükümetin ek çalışma ve nöbet ödenekleriyle ilgili kendilerine verdiği sözü 30 Temmuz’a kadar yerine getirmemesi halinde 31 Temmuz’dan itibaren ek mesai çalışmama eylemlerini tekrardan yürürlüğe koyacaklarını dile getirdi.

Özgöçmen, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ek çalışma ve nöbet ödeneklerinin 6 ay geçmesine rağmen ödenmediğini kaydetti.

Bunun üzerine ek mesai çalışmama kararı alan sendikanın 13 Temmuz’da Başbakan ve Maliye Bakanının bulunduğu bir toplantıda Temmuz ayı sonuna kadar Ocak ve Şubat ayı ek mesai ödemelerinin gerçekleştirileceği taahhüt edilmesi üzerine ek mesai çalışmama eylemini askıya aldığını anımsatan Özgöçmen, şöyle devam etti:

“Ancak gelinen noktada hükümetin verdiği sözü yerine tam getirmeyeceği aşikar olmuştur. 27 Temmuz 2020 tarihinde Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, sağlıkta örgütlü ve yetkili olan sendikamız bulunmamış olup, özünde de temsil ettiğimiz hemşirelerin adına gıyabımız da alınan kararın tarafımızdan hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

Hükümeti verdiği sözü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe kadar yerine getirmeye davet eder, sözünde durmaması halinde 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ek mesai çalışmama eylemimizi tekrardan yürürlüğe koyacağımızı ve doğacak tüm olumsuz sonuçların başta sağlık bakanlığı olmak üzere hükümete ait olacağını tüm üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşırız.”